Казалось, такой нагар убрать невозможно — но это средство помогло: раскрошился и осыпался

Даже двухсантиметровый жесткий нагар со старых сковородок можно убрать при помощи этого недорого метода.

Он известен еще со времен СССР. И пока мало что может превзойти его по эффективности.

Чтобы очистить сковородки от черноты, придется заняться их кипячением, но это стоит того. Черные наслоения сойдут гарантированно. Посуда будет сиять, будто вы ее только что приобрели!

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Налейте в большой бак или ведро воды, высыпьте туда около пачки кальцинированной соды, около полстакана хозяйственного тертого мыла, вылейте пузырек канцелярского прозрачного клея. Размешайте, погрузите сковороду.

Кипятите часа два, далее с легкостью удалите все наслоения, промойте хорошо водой.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»