Что нашли эксперты в кормах для кошек и собак: вам станет дурно, так нельзя с животными

Корма своим питомцам покупают люди в лучших побуждениях. Им важно, чтобы четвероногие друзья имели сбалансированное питание, и полностью полагаются на добросовестность производителей.

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Но оказалось, что некоторые предприниматели в погоне за выгодой плевать хотели на состояние чужих кошек и собак.

Росконтроль в ходе проверки кормов для животных выяснил, что 60% из изученных наименований являются фальсификатами. Данная продукция изготавливается с нарушением технологий, давать ее животным рискованно.

Чаще всего производители пишут ложный состав, преувеличивая количество мяса и преуменьшая объем растительного сырья. Также вместо дешевых сортов мяса указывают дорогие.

По сути люди платят большие деньги за дешевый продукт, да и не каждому питомцу подойдет такой рацион.