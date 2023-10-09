Объявлен курс доллара на 20 октября: идет двоякое спасение

Курс доллара продолжает расти на Московской бирже, обновляя психологические максимумы. Причем аналитики уверены, что это еще положительная динамика, так как могло быть все хуже.
В понедельник, 9 октября, «американец» стоит 100,49 рублей.
«Укрепления рубля пока не ожидается, курс нацвалюты к доллару упадет примерно на один рубль к 20 октября», — заявил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.
При этом, это еще благоприятный сценарий, по его словам. Меры Минфина РФ начали действовать, рубль мог упасть еще ниже.
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