Просто присыпьте этим стельки и оставьте на ночь: плохой запах от обуви к утру улетучится — обулись и пошли

Деликатная проблема неприятного запаха от обуви решается быстро и просто, если знать о чудодейственных способностях обычной пищевой соды.
Пищевая сода прекрасно поглощает и нейтрализует запахи. И ее можно применять в борьбе с неприятным запахом от обуви.
Все очень просто. Нужно присыпать содой стельки вашей обуви, затем набить ее газетами и оставить на ночь.
К утру сода нейтрализует запах, а газета впитает излишнюю влагу. Соду и газеты нужно вытащить из обуви, пропылесосить каждый ботинок или туфель, обуваться и идти по делам, не беспокоясь о неприятных ароматах. Их уже не будет!
По материалам rbc.ru