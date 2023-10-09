Просто присыпьте этим стельки и оставьте на ночь: плохой запах от обуви к утру улетучится — обулись и пошли

Все очень просто. Нужно присыпать содой стельки вашей обуви, затем набить ее газетами и оставить на ночь.

К утру сода нейтрализует запах, а газета впитает излишнюю влагу. Соду и газеты нужно вытащить из обуви, пропылесосить каждый ботинок или туфель, обуваться и идти по делам, не беспокоясь о неприятных ароматах. Их уже не будет!

По материалам rbc.ru