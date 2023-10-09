Прислушались к совету — помыли волосы содой и ополоснули уксусом: как после дорогого салона, восторг

Чтобы волосы выглядели красивыми, ухоженными, блестящими, пышными и шелковистыми совсем не обязательно посещать салон красоты или тратить огромные суммы.

При помощи копеечной пищевой соды и яблочного уксуса вы можете добиться потрясающего бьюти-эффекта.

Содой мыли волосы еще наши мамы и бабушки, чтобы придать им пышность и устранить повышенную сальность у корней. Подмешивайте чайную ложку соды к столовой ложке шампуня и мойте волосы этим составом два раза в неделю. Волосы приподнимутся у корня, станут расти быстрее.

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Уксус разбавьте водой до чуть кислого состояния и полосните этим раствором мытые волосы. Они станут шелковистыми, рассыпающимися, получат дополнительный блеск.

Источник: luv.ru