Какую зелень можно быстро вырастить на подоконнике - выбираем горшки и грунт

Зелень хороша тем, что ее можно выращивать круглый год - летом на даче, зимой на подоконнике.

Лучше сажайте зелень сразу в цветочные горшки, потому что если это будут маленькие емкости, то урожай у вас будет не долго. Идеальный диаметр - не менее 15 сантиметров.

На дно заложите мелкий керамзит, далее засыпьте покупным грунтом для домашних цветов и уже потом сейте семена на небольшую глубину - до двух сантиметров.

Землю лучше покупать в магазине, так как дачная может быть с вредителями и болезнями. И потом у вас будут неприятные сюрпризы.

Таким образом можно выращивать салаты, укроп, петрушку и базилик.

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