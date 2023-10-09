Что нужно сделать на участке осенью, чтобы навсегда избавиться от тли: оказывается, все просто

Агроном Людмила Шубина рассказала о том, что нужно сделать осенью, чтобы уберечь свой сад и огород от нашествия тли в новом сезоне. По словам эксперта, необходимо предпринять два действия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во-первых, рекомендуется избавиться от муравьев. Не забывайте: именно эти насекомые ответственны за появление тли. Они питаются сладкими выделениями данных вредителей.

Во-вторых, следует использовать специальные ловушки. Оказывается, осенью самки тли перелетают с участка на участок. Если их вовремя обезвредить, они не успеют дать потомство, и ваши посадки будут чистыми весь следующий сезон.

Инструкция простая. Смочите куски брезента или любого другого нетканого материала в молочной сыворотке. И развесьте их вблизи плодовых кустов и деревьев. Вот увидите: насекомые тут же облепят поверхность ловушек. Вам останется только смыть их водой и обновить приманку.

Манипуляции с молочной сывороткой нужно проводить в сентябре, пока на улице достаточно тепло. А вот бороться муравьями можно даже в октябре. Если повторять эти действия из года в год, то вопрос с тлей будет навсегда закрыт.

Источник: nsk.aif.ru