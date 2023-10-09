Какие сорта гортензий подходят для выращивания дома - пышные шапки заполонят подоконники

Шикарный цветок гортензию можно выращивать не только на дачном участке, но и дома в холодное время года. Такие растения наиболее компактные, невысокие, цветовая гамма многообразна, окраска цветов зависит от кислотности почвы.

Цветы обычной крупнолистной гортензии образуются на почках прошлогодних побегов. Поэтому обрезку даже домашних гортензий надо производить только на усохших и лишних побегах.

Лучшие сорта гортензий для квартиры - это «Романс блю», «Триколор», «Ле Марн» и «Товелит».

Уход нужен минимальный - главное, не забывайте поливать хотя бы один раз в неделю.

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