Как защитить яблоню и другие деревья от муравьев — уникальная ловушка

Если вас замучил «Шелковый путь» муравьев по вашей яблоне или груше — сделайте ловушку, которая закроет им путь на деревья раз и навсегда.

Разрежьте посередине покрышку от любого колеса с помощью ножа. Затем сделайте одну прорезь вдоль.

Положите покрышку в приствольный круг, немного вдавив ее в землю. Теперь заклейте разрез суперклеем, а сверху посыпьте содой.

Далее залейте в покрышку воду и постоянно подливайте ее, если она испаряется.

Так как муравьи не умеют плавать, то преодолеть препятствие они не смогут.

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