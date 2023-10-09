Как защитить яблоню и другие деревья от муравьев — уникальная ловушка

Если вас замучил «Шелковый путь» муравьев по вашей яблоне или груше — сделайте ловушку, которая закроет им путь на деревья раз и навсегда.
Разрежьте посередине покрышку от любого колеса с помощью ножа. Затем сделайте одну прорезь вдоль.
Положите покрышку в приствольный круг, немного вдавив ее в землю. Теперь заклейте разрез суперклеем, а сверху посыпьте содой.
Далее залейте в покрышку воду и постоянно подливайте ее, если она испаряется.
Так как муравьи не умеют плавать, то преодолеть препятствие они не смогут.
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