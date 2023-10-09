Жаль, что только сейчас узнали — эти растения нельзя удобрять золой: вот почему урожая не было

Если вы осенью решили внести в почву древесную золу, то сделали правильный выбор. Это природное удобрение богато калием и фосфором, а также другими полезными для растений микроэлементами.

Кроме того, зола хорошо раскисляет глинистый грунт. Однако проводить подкормку золой стоит с учетом посадки в следующем сезоне. Ведь далеко не все культуры любят данное удобрение.

Некоторые растения из-за золы могут пойти в стрелку, откажутся давать урожай, зачахнут, станут гнить.

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Золу не выносят культуры: редис, щавель, арбуз, голубика, можжевельник, ель, туя, лиственница, пихта, азалия, камелия, гортензия, цинния, лаванда, примула, календула, шалфей, ландыш, вереск, рододендрон.

Источник: Telegram-канал «Дачник».