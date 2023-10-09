В октябре разбудили замиокулькас 1 чайной ложкой удобрения — для ленивых, ничего разводить не надо

Осенью замиокулькас может уйти в спячку. И всего одна ложка удобрения может разбудить растение, в итоге пойдет бурный рост, а на вашем подоконнике будет красота.

Подкормка называется «Костная мука». В ней содержатся азот и фосфор, кальций и магний, которые влияют на корневую систему и стимулируют рост листьев.

Достаточно одной чайной ложки на горшок. Ничего разводить не надо — просто посыпьте землю и прикопайте — все!

В течение трех месяцев фосфор будет разлагаться и питать замиокулькас полезными веществами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».