Как починить пульт от телевизора, если кнопки перестали работать: копеечный трюк — дел на 3 минуты

Перестали работать кнопки на пульте от телевизора? Не спешите бежать в магазин. Мастер тоже не нужен. Сначала попробуйте починить устройство самостоятельно. Как показывает практика, в большинстве случаев проблему можно решить с помощью маленького кусочка фольги.

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Инструкция простая. Аккуратно разберите пульт. Найдите резиновую накладку с кнопками. Внимательно осмотрите деталь. На ней вы увидите контактные точки черного цвета. Положите фольгу на тот контакт, который отвечает за работу проблемной кнопки. А затем соберите устройство.

На этом все. После таких манипуляций кнопка будет как новенькая. К слову, этот трюк отлично работает не только с пультом от телевизора, но и от другой техники.

Источник: YouTube-канал «Мистер Смарт».