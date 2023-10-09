Больше никаких теплиц! Сажаем помидоры вокруг ведер — крутой способ

Для посадки помидоров не обязательно на участке устанавливать теплицу. Растения можно расположить вокруг обычных ведер — таким способом пользовались еще в СССР, он проверен.

Возьмите старое ведро, проделайте отверстия вокруг дна, вкопайте в землю на половину и залейте воду.

Постепенно, вода будет уходить, постоянно питая корни растений.

У томатов, выращенных таким способом, будут сильные стебли — помидоры более устойчивы к холодам и болезням. Кроме того, их не надо подвязывать.

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