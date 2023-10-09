Даже не 105 рублей: озвучен курс доллара на конец осени — переломный момент в октябре

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Аналитик озвучил, каким будет курс доллара в ближайшее время.

В этот понедельник, 9 октября, на Московской валютной бирже рубль немного укрепился к доллару.

По данным на 7:09 московского времени, курс доллара снижался почти на 6 копеек, до 100,35 рубля, юаня — рос на 2 копейки, до 13,74 рубля, евро мало менялся и торговался на уровне 105,77 рубля.

Между тем, многие аналитики считают, что октябрь может стать переломным для курса рубля и доллара. Все будет зависеть от того, какие решения во втором месяце осени примут монетарные власти.

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«Если финансовые регуляторы не найдут способы вмешаться в ситуацию с национальной валютой, то в ближайшее время доллар может достигнуть 105–106 рублей», — считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По материалам 1prime.ru

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