Даже не 105 рублей: озвучен курс доллара на конец осени — переломный момент в октябре

В этот понедельник, 9 октября, на Московской валютной бирже рубль немного укрепился к доллару.
По данным на 7:09 московского времени, курс доллара снижался почти на 6 копеек, до 100,35 рубля, юаня — рос на 2 копейки, до 13,74 рубля, евро мало менялся и торговался на уровне 105,77 рубля.
Между тем, многие аналитики считают, что октябрь может стать переломным для курса рубля и доллара. Все будет зависеть от того, какие решения во втором месяце осени примут монетарные власти.
«Если финансовые регуляторы не найдут способы вмешаться в ситуацию с национальной валютой, то в ближайшее время доллар может достигнуть 105–106 рублей», — считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
По материалам 1prime.ru