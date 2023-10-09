Старые советские сковородки сияют ярче новых: убрали нагар «методом стакана» — размягчается и сходит

Даже самые старые сковородки, покрытые черным налетом, можно привести в порядок при помощи данного метода с крахмалом.

Копеечный состав доводит посуду до блеска, наслоения, которые копились на ней годами станут мягкими, вы легко их отмоете. Состав против нагара делается из доступных ингредиентов.

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Нам понадобится 1 стакан картофельного крахмала, и стакан сухого хозяйственного или дегтярного мыла. Разведем их в кастрюле с 5 литрами воды. Опустим в состав сковородки, которым требуется очищение.

Прокипятим в течение 1 часа, потом удалим размягченный нагар металлической губкой. Если останется немного черноты, то прокипятим в прежнем составе еще 7 минут и закончим процесс чистки.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».