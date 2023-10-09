Озвучен лучший растворимый кофе: если закрыть глаза — не отличить от вареного

Растворимый кофе может быть столь же ароматным и вкусным, как вареный напиток из цельнозернового зерна. Так считают эксперты «МаркиКачества».

Исследователи изучили растворимый кофе, который реализуется в торговых точках на территории России и выявили лучшие бренды напитка.

Растворимый кофе, который эксперты сочли лучшим, отличается вкусом и качеством и не уступают тому, что готовится из натуральных зерен.

Еще больше новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Самым лучшим растворимым кофе эксперты признали Gevalia original. А на второе место исследователи поставили растворимый кофе марки Bushido Kodo.

Источник: markakachestva