Озвучен лучший растворимый кофе: если закрыть глаза — не отличить от вареного

Кофе. Фото: Global Look Press

Бодрящий напиток впечатлил экспертов своим вкусом.

Растворимый кофе может быть столь же ароматным и вкусным, как вареный напиток из цельнозернового зерна. Так считают эксперты «МаркиКачества».

Исследователи изучили растворимый кофе, который реализуется в торговых точках на территории России и выявили лучшие бренды напитка.

Растворимый кофе, который эксперты сочли лучшим, отличается вкусом и качеством и не уступают тому, что готовится из натуральных зерен.

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Самым лучшим растворимым кофе эксперты признали Gevalia original. А на второе место исследователи поставили растворимый кофе марки Bushido Kodo. 

Источник: markakachestva

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