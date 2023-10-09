Не мойте теплицу осенью этим средством - опасно для урожая

Теплицы осенью надо обязательно освобождать от растений - собирайте урожай и удаляйте всю ботву. В зиму грядки должны уходить чистыми, удобренные, в идеале - засейте их сидератами.

Убирайте любой материал, который был в теплице в сезон - сначала промойте водой, а потом обработайте фунгицидами. Вы уберете всех вредителей и болезней.

Капельный полив тоже обработайте, на нем тоже оседают вредоносные бактерии.

Что касается самой теплицы - ни в коем случае не мойте ее белизной. Вещество может негативно сказаться на урожае, который вы засеете весной. Все это стечёт в почву и может отравить корни.

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