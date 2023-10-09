Хватит выбрасывать бархатцы! Это отличное удобрение, не компост

Бархатцы - уникальное растение, богатое макро- и микроэлементами. Кроме того, цветы обладают специфическим запахом, который отпугивает вредителей - тлю, клопов и даже колорадского жука.

В октябре просто выдергивайте бархатцы из земли и раскладывайте плотно по грядкам, которые надо напитать полезными веществами.

Далее присыпьте землей. Это делается для того, чтобы бархатцы быстрее перегнили.

Ну, а чтобы растения точно разложились - используйте специальное средство, которое называется «Мечта червяка». Это ускоритель компостирования. Хватит одной столовой ложки на 10 литров воды.

Весной вам нужно будет просто перекопать огород и все. Никакие лишние корни убирать не надо, все сгниет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».