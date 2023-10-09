Только так можно быстро очистить утюг от нагара: просто провели этим — нужен пинцет, все будет идеально

Очистить утюг от нагара можно таблетками аспирина или парацетамола. И лучшего средства пока еще не придумали.

Только так можно эффективно и быстро очистить утюг от черного нагара. Как правильно действовать? Понадобится пинцет!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».