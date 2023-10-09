Только так можно быстро очистить утюг от нагара: просто провели этим — нужен пинцет, все будет идеально

Очистить утюг от нагара можно таблетками аспирина или парацетамола. И лучшего средства пока еще не придумали.
Только так можно эффективно и быстро очистить утюг от черного нагара. Как правильно действовать? Понадобится пинцет!
Утюг нужно включить и подождать, пока он как следует разогреется. Если на устройстве есть функция пара, ее нужно отключить.
Таблетку аспирина или парацетамола возьмите пинцетом и проведите по загрязненным местам. Нагар легко снимется. Затем удалите его остатки и остатки таблеток салфеткой и можете гладить.
По материалам belnovosti.by