Только так можно быстро очистить утюг от нагара: просто провели этим — нужен пинцет, все будет идеально

Утюг и рубашка на гладильной доске. Фото: Global Look Press

Как эффективно очистить подошву утюга от черного нагара.

Очистить утюг от нагара можно таблетками аспирина или парацетамола. И лучшего средства пока еще не придумали.

Только так можно эффективно и быстро очистить утюг от черного нагара. Как правильно действовать? Понадобится пинцет!

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Утюг нужно включить и подождать, пока он как следует разогреется. Если на устройстве есть функция пара, ее нужно отключить.

Таблетку аспирина или парацетамола возьмите пинцетом и проведите по загрязненным местам. Нагар легко снимется. Затем удалите его остатки и остатки таблеток салфеткой и можете гладить.

По материалам belnovosti.by

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