Порыжевший унитаз довели до сияния: кинули внутрь дешевенький порошок — налет стек жижей

Даже самый запущенный унитаз с рыжим налетом легко отмоется простым содово-солевым составом.

Не стоит сразу рьяно надраивать поверхность. Бросьте средство внутрь чаши, распределите равномерно ершиком по стенкам и оставьте на несколько часов воздействовать на наслоения.

Удобно это делать на ночь перед сном, либо проводите работу перед выходом из квартиры.

Вернувшись к унитазу, вы увидите, как часть грязи сползла сама собой. Завершите процесс щеточкой, смойте водой. Ваш санфанс будет блистать чистотой!

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Для приготовления чистящего состава используйте 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель эфирного масла (для аромата в туалете). Смешайте ингредиенты в одной посуде.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».