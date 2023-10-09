300 грамм на квадратный метр: лучше этой подкормки для малины еще ничего не придумали — увесистые, сладкие ягоды

Опытные дачники всегда подкармливают малину в конце сезона перед наступлением зимних холодов.
Малина за заботу о себе обязательно отблагодарит и на будущий год даст отличный урожай. Ягоды будут увесистыми и обязательно сладкими. Нужно всего лишь присыпать почву в малиннике золой, а сверху - опять землей, чтобы легкую золу не унесло ветром.
Важно, чтобы зола была от сгорания древесины без каких-либо примесей. Рассыпают золу в малиннике в такой пропорции - 300 грамм на квадратный метр.
По материалам ivd.ru