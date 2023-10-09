Как правильно выкопать георгины осенью, чтобы клубни не сгнили в погребе

Георгины на зиму всегда надо выкапывать, но часто так бывает, что клубни подгнивают до весны. И причин может быть несколько. Но самая распространенная - неправильная выкопка корней из грунта осенью.

Главным образом, перед процедурой надо обязательно обрезать стебли растений. Иначе под тяжестью цветок может сломаться и повредить корневую шейку - а там как раз образуются почки. Это самая уязвимая зона, где тут же начинаются гнили.

Выкапывают георгины сразу после наступления первых заморозков.

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