Кинули в огород и бед не знаем: муравьи сбежали, тли сразу меньше

Обычное копеечное пшено может быстро вытравить муравьев на вашей территории. Просто разбросайте крупу по огороду, уделяя особое внимание местам, где обитают насекомые.

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Муравьи примут пшено за свои яйца и растащат его по муравейникам. В жилищах вредителей крупа начнет отсыревать, преть, набухать и покрываться плесенью. Этот процесс губителен для колоний.

Выжившие муравьи будут вынуждены уйти с вашего участка, большинство насекомых погибнет. Вслед за муравьями обычно пропадает и тля.

Методика экологична, не содержит химии, а потому популярна у садоводов.

Источник: дзен-канал «Иван Русских».