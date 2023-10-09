Питомцы достойны лучшего: вот, что нашли в кормах для кошек и собак (эксперты в ужасе)

Росконтроль выявил нарушения в производстве кормов для кошек и собак. Ведомство определило, что некоторые предприятия вводят в состав сомнительные продукты, которые не указаны на упаковке.

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Исследователи доказали, что больше половины (60%) проверенных наименований являются фальсификатами. Из 700 образцов кормов для кошек и собак — в 412 обнаружены нарушения.

Скармливать эту продукцию кошкам и собакам — дело рискованное, содержание этих упаковок не отвечает нормам.

Мясо некоторые производители заменили дешевым и неценным в питательном смысле составом. В лучшем случае это растительное сырье, а также отходы животного происхождения типа костей и шкуры.