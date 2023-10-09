В какие даты надо сажать озимый лук в 2023 году — точные сроки по Лунному календарю

Под зиму сажают не только чеснок, но и лук. В этом есть свои плюсы — весной не надо тратить драгоценное время, так как его хватит на посадку других культур.
Кроме того, озимый лук спеет раньше, а сам урожай получается более здоровым и сочным.
Но тут важно посадить лук вовремя. Лучшее время — октябрь. В разных регионах погода разная, поэтому смотрите на градусник — если в течение недели на улице +6 градусов, то пора приступать.
В центральной России — это начало октября. На юге — конец месяца.
По Лунному календарю лучшими датами для посадки озимого лука являются 6,7,11, 12 и с 15 по 17 октября.
Один из самых удачных сортов — «Арзамас».
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