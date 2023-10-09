Не тратьте деньги на эти удобрения осенью - толку нет вообще

Если в почве много гумуса, то это значит, что она плодородная. Но бывает так, что веществ не хватает, и тогда дачники подкармливают грунт органическими удобрениями.

Главным образом, речь идет о навозе. Это концентрированная подкормка, которую нельзя вносить под растения в период роста, иначе будут ожоги. И лучшее время года - это осень, под перекопку.

Именно навоз играет ключевую роль в восстановлении плодородия почвы. Но не все его применяют. Есть и другие органические удобрения - компост и перегной.

Но есть и минеральные удобрения, которые осенью вносить в почву не рекомендуют. Например, суперфосфат. Садоводы считают, что больше эффекта от него именно весной, так как осенью толку от него нет.

То же самое можно сказать и про сульфат калия. Это лишняя работа.

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