Мыльной «болтушкой» с перцем изгнали муравьев подчистую: на участок больше ни ногой

Муравьи как огня боятся красного жгучего перца. Им можно осыпать входы в муравейник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Однако более эффективно работает мыльная «болтушка». Для ее приготовления следует смешать воду с хозяйственным или дегтярным мылом и добавить пачку красного перца, хорошо взболтать и опрыскать поверхности, где ходят муравьи. Не забудьте про деревья, на которых они разводят тлю.

Мыло позволит перцу хорошенько прилипнуть на пути насекомых и перекрыть им доступ. Скоро вы не увидите вредителей на своем участке.

Источник: дзен-канал: «Иван Русских».