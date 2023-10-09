Если выцвели черные вещи — просто бросаем ложку перца: достаем из машинки яркие, как новые

В советские времена хозяйки возвращали черным вещам яркость при помощи обычного молотого черного перца. Метод прост и экологичен. Пожалуй, стоит его взять на заметку.

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Перед запуском процесса бросьте в барабан стиральной машинки столовую ложку черного молотого перца. Далее все как обычно — насыпьте стиральный порошок в лоток и включите автомат.

На выходе вас будут ждать вещи насыщенного черного цвета. Специя не вредит стиральной машинке.

Источник: дзен-канал TECHNOTION.