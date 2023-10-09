Зачем сыр нужно всегда заворачивать в бумагу: никогда не храните в пленке

Обязательно возьмите за привычку, покупая сыр, доставать его из фабричной полиэтиленовой упаковки и заворачивать в бумагу для хранения в холодильнике.

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Для этой цели отлично подходит кулинарный пергамент. Он плотный, не позволяет продукту потерять его влажность. И в то же время пропускает необходимое количество воздуха к сыру. Это крайне важно. Только так он долго сохранит свои свойства и не будет портиться.

Если же сыр оставить в пленке или переложить в полиэтиленовый пакет, сыр станет рассадником грибка, покроется плесенью.

Источник: Telegram-канал «Горничная».