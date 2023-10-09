Достали из аптечки бутылек и протерли им шкафы: пыль не оседает, про уборку забыли

Бутылек аптечного глицерина может сильно помочь в быту. С его помощью вы надолго избавитесь от такого неприятного занятия, как вытирание пыли.

Для начала обработайте поверхности влажной тряпкой, удалив с них пыль. Далее смочите ватный диск глицерином и протрите.

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Завершите процесс сухой мягкой тряпочкой, натерев обработанные полки и подоконники.

Так вы создадите на поверхностях пылеотталкивающий слой и станете намного реже делать уборку.

Источник: Telegram-канал «Горничная».