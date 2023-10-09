Очищаем сковороды и крышки турецким способом: липкость и нагар стекают темной водичкой — наглядно

Турецкие хозяйки активно применяют кислородные отбеливатели в порошке для очищения посуды в доме.

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Пожалуй, стоит это взять на заметку, ведь данное средство действительно применимо в разных областях, что указано на упаковке. К тому же оно реально очень легко смывает жировые и пригоревшие наслоения с поверхностей.

Отмерьте пару ложек отбеливателя, бросьте в таз, где уже лежит посуда. Залейте ее кипятком, вы увидите шипение, оно нам и нужно. Эта реакция выбьет все лишнее со сковородок и крышек.

Оставьте на полчаса, а потом с легкостью все отмойте при помощи губки. По сложным местам пройдитесь щеткой. Хорошо ополосните.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».