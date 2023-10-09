В конце года доллар покажет такое, что нам и не снилось: цифры, от которых бросает в дрожь

Сейчас внимание многих россиян приковано к курсу доллара, который стабильно идет на повышение, но пока все-таки редко переваливает за 100 рублей.

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Тем не менее, финансовые аналитики не исключают, что к концу 2023 года курс доллара покажет трехзначные цифры.

Как рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, его кредитно-финансовая организация не исключает, что в завершении декабря доллар может стоить 103 рубля. В то же время американская валюта также способна продержаться и на уровне 98 рублей.

Евро, согласно прогнозам Совкомбанка, будет торговаться за 104 рубля, юань — за 13,4 рубля.

Источник: 1prime.ru