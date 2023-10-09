Жирную плиту с присохшей пищей легко отмываем при помощи аптечного бутылька: грязь сама отходит

Копеечный нашатырный спирт великолепно справляется с нагаром и липкостью, которая появляется на кухонной плите.

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Сделайте простой раствор, и он выполнит почти всю работу за вас. Вы увидите, что уборка может быть невероятно легкой и приятной.

50 миллилитров нашатыря смешайте с 250 миллилитрами воды, смочите этим составом загрязненные поверхности печи. Оставьте для воздействия на 10 минут, потом протрите сухой тряпкой.

Ваша плита будет блистать чистотой! Это же средство можно использовать и для других кухонных поверхностей.

Источник: Telegram-канал «Горничная».