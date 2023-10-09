От такого курса доллара в октябре все будут взвизгивать: неожиданную цифру назвал аналитик

В начале октября курс доллара превысил все ожидания россиян. Он не просто перескочил психологическую отметку в 100 рублей, но и закрепился на ней, «уйдя» на выходные.
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Обыватели поговаривают, что «американец» продолжит и дальше расти, ведь, мол, предпосылок к тому, чтобы он ослабел, нет и не предвидится. Между тем, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова более оптимистично смотрит в ближайшее и отдаленное будущее.
Так, эксперт дала прогноз по доллару на конец октября и указала на коридор курса в конце 2023 года, от которого явно взвизгнут люди и побегут закупаться.
«К концу октября доллар будет колебаться в рамках 94-98 рублей, евро – в коридоре 102-106 рублей. К концу 2023 года ожидаем доллар на уровне 93-97 рублей, евро – в диапазоне 101-105 рублей», – высказалась сайту mk.ru Мильчакова.