От такого курса доллара в октябре все будут взвизгивать: неожиданную цифру назвал аналитик

В начале октября курс доллара превысил все ожидания россиян. Он не просто перескочил психологическую отметку в 100 рублей, но и закрепился на ней, «уйдя» на выходные.

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Обыватели поговаривают, что «американец» продолжит и дальше расти, ведь, мол, предпосылок к тому, чтобы он ослабел, нет и не предвидится. Между тем, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова более оптимистично смотрит в ближайшее и отдаленное будущее.

Так, эксперт дала прогноз по доллару на конец октября и указала на коридор курса в конце 2023 года, от которого явно взвизгнут люди и побегут закупаться.