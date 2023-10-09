Очень расстроились, когда узнали, что стирка при 30-40 градусах - это ошибка: вот почему

Стиральная машинка – незаменимая помощница в доме, без нее современная хозяйка уже не мыслит свой быт. Однако, техника может как спасать, так и навредить. По незнанию, люди выбирают такие режимы стирки, с которыми день за днем ошибаются.

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Так, излюбленные 30-40 градусов, оказывается, не являются универсальными, как давно полагают многие. И постоянно стирать все вещи на этой температуре нельзя. Важно изучать ярлычок на одежде, а другие виды тканей просто запомнить.

Потому что деликатный текстиль просто-напросто может испортиться - 30-40 градусов для него может оказаться слишком горячей водой. Да и постельное с полотенцами стирать при таком режиме опрометчиво. Дело в том, что они нуждаются в воде погорячее. Потому что это изделия, требующие дезинфекции.

По материалам сайта Belnovosti