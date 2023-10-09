Цены в супермаркетах уже поползли вверх: финансист Зубец рассказал, когда капуста будет по 300

Рост цен в супермаркетах к осени ускорился, инфляция достигла 5,7%. Однако, эксперты предупреждают: к декабрю эти показатели будут выше, а подорожает примерно все.

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Председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин объясняет причину: стремительно ослабевший рубль. Даже те продукты, которые производятся в России, неминуемо выросли в цене по этой же причине.

Например, куриное мясо за 9 месяцев этого года выросло в цене на 23%. Плодоовощная продукция с наступлением холодов в стране начала стремительно дорожать – тут уже был прецедент, датированный 2021 годом, когда капуста и морковь стоили по 200 рублей.

Только в этот раз все будет иначе, предрекает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Россияне увидят помидоры по 400 рублей, огурцы по 350–400 рублей, ну и весь остальной ассортимент овощей и фруктов по таким запредельным ценам, ценам для богатых. Все потому, что проблемы с хранением никуда не делись. В принципе задача решаемая. Но для этого нужен жесткий контроль со стороны государства. При отсутствии политической воли в марте-апреле капуста у нас будет продаваться по 300 рублей за килограмм», - считает финансист.

По материалам сайта mk.ru