Орхидея перестала цвести – сделали вот что: теперь пышная шапка из бутонов не прекращается

Красивое комнатное растение орхидея может перестать цвести, и причин тому оказывается масса. Чтобы вновь наслаждаться изяществом бутонов, надо предпринять меры. Рассказываем, какие.

Обратите внимание на корни. Если они темные и мягкие, сухие или гнилые, это свидетельствует о дефиците воздуха или переувлажнении. Снижайте интенсивность полива, после того как срежете больные корни секатором, а срезы обработаете активированным углем. Затем пересадите в новый горшок с дренажем и свежим субстратом.

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Обеспечьте орхидее необходимую обстановку. Это достаточно света, 20-25 градусов тепла, 60-80% влажности – можно опрыскивать листву, горшок ставить на поддон с влажными камнями.

Не забудьте о подкормке – орхидее нужны фосфор и калий. Когда она особенно активно растет, подкормку дают раз в две недели, а когда покоится – один раз в месяц.

Осенью и зимой у цветка наступает период покоя. В это время нужно позаботиться о снижении полива и подкормке орхидеи, пересмотре температуры на несколько градусов меньше. Такая обстановка позволит цветку вырабатывать гормон цветения, и спустя 2 месяца она снова зацветет.

По материалам сайта Belnovosti