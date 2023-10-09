Что надо сделать с геранью в октябре, чтобы цвела до зимы: секреты ухода

Герань с давних пор пользуется огромной популярностью у множества российских семей как домашнее растение. Однако с наступлением осени пышных цветков в горшке может поубавиться, чего бы так не хотелось любителям герани.

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Чтобы герань долго еще радовала своим цветением и красками, нужно учесть несколько моментов в уходе за ней. Совершенно неприхотливую в уходе, ее в межсезонье стоит поддержать более заботливо.

Так, солнца становится меньше, и растения, в том числе и герань спешат сбросить листву. Чтобы это произошло не так стремительно, обеспечьте горшкам больше освещения. Помимо дневного света включите, например, фитолампу.

В октябре не забудьте про подкормку. В это время нужны герани фосфор и калий. И, разумеется, регулярный полив. Полное пересыхание земли в горшке опасно для жизни растения, так что если заметили 1-2 см глубины сухости, срочно надо это исправлять.

По материалам сайта Belnovosti