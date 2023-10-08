Растет даже при +3 градусах: лучший сидерат, который за зиму превратится в удобрение — в огороде все попрет, как на дрожжах

Дачный участок осенью. Фото: Global Look Press

Чем засеять огород под зиму. Какой сидерат советуют опытные дачники.

Опытные дачники всегда после сбора урожая с грядок засевают их сидератами - растениями, которые улучшают качество почвы и не позволяют расти сорной траве.

Сидератов существует огромное количество. Но бывалые дачники-огородники считают лучшим сидератом белую горчицу.

Она растет даже при температуре плюс три градуса. И достаточно, чтобы она доросла до двух недель.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Полкилограмма семян горчицы достаточно, чтобы засеять сотку земли. Горчицу нужно смешать с песком и можно сеять.

Перед наступлением холодов горчицу скашивают и оставляют на поверхности. За зиму она перегнивает в отличное удобрение, улучшая качество почвы. На таком огороде все будет расти, как на дрожжах.

По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»

Читайте также