Растет даже при +3 градусах: лучший сидерат, который за зиму превратится в удобрение — в огороде все попрет, как на дрожжах

Опытные дачники всегда после сбора урожая с грядок засевают их сидератами - растениями, которые улучшают качество почвы и не позволяют расти сорной траве.
Сидератов существует огромное количество. Но бывалые дачники-огородники считают лучшим сидератом белую горчицу.
Она растет даже при температуре плюс три градуса. И достаточно, чтобы она доросла до двух недель.
Полкилограмма семян горчицы достаточно, чтобы засеять сотку земли. Горчицу нужно смешать с песком и можно сеять.
Перед наступлением холодов горчицу скашивают и оставляют на поверхности. За зиму она перегнивает в отличное удобрение, улучшая качество почвы. На таком огороде все будет расти, как на дрожжах.
По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»