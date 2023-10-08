Растет даже при +3 градусах: лучший сидерат, который за зиму превратится в удобрение — в огороде все попрет, как на дрожжах

Опытные дачники всегда после сбора урожая с грядок засевают их сидератами - растениями, которые улучшают качество почвы и не позволяют расти сорной траве.

Сидератов существует огромное количество. Но бывалые дачники-огородники считают лучшим сидератом белую горчицу.

Она растет даже при температуре плюс три градуса. И достаточно, чтобы она доросла до двух недель.

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