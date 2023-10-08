Этим японским методом отстирываем даже самые въевшиеся пятна: замочили, сполоснули — вещи лучше новых

Этим способом, который считается японским, можно идеально отстирать кухонные полотенца даже с самыми въевшимися и застарелыми пятнами.
Хитрость - в замачивании белья с растительным маслом.
В ведре горячей воды нужно развести две столовые ложки отбеливателя, столько же растительного масла и стакан порошка. Все хорошо перемешать. В этом растворе нужно замочить полотенца на 12 часов.
Затем хорошо выполоскать вещи в горячей, теплой и прохладной воде. Можно постирать полотенца на обычном режиме в стиральной машинке-автомате. Будут лучше новых!
По материалам remontkit.ru