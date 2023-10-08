Этим японским методом отстирываем даже самые въевшиеся пятна: замочили, сполоснули — вещи лучше новых

Белые полотенца в корзине. Фото: Global Look Press

Как отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца.

Этим способом, который считается японским, можно идеально отстирать кухонные полотенца даже с самыми въевшимися и застарелыми пятнами.

Хитрость - в замачивании белья с растительным маслом.

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В ведре горячей воды нужно развести две столовые ложки отбеливателя, столько же растительного масла и стакан порошка. Все хорошо перемешать. В этом растворе нужно замочить полотенца на 12 часов.

Затем хорошо выполоскать вещи в горячей, теплой и прохладной воде. Можно постирать полотенца на обычном режиме в стиральной машинке-автомате. Будут лучше новых!

По материалам remontkit.ru

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