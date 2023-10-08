Обмазали этим унитаз, через 2 минуты смыли водой: известковый налет исчез — чудо-средство из ветеринарной аптеки

Есть несколько эффективных способов очистить унитаз от известкового налета. Вещество, которое продается в ветеринарных аптеках, одно из них.

Речь о йодистом хлоре. Он легко и просто очистит унитаз от известкового налета. Нужно просто обработать йодом загрязненные участки и оставить на пару минут. За это время йод прекрасно справится с расщеплением известкового камня.

Останется только смыть водой и наслаждаться чистотой туалета.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».