Обмазали этим унитаз, через 2 минуты смыли водой: известковый налет исчез — чудо-средство из ветеринарной аптеки

Есть несколько эффективных способов очистить унитаз от известкового налета. Вещество, которое продается в ветеринарных аптеках, одно из них.
Речь о йодистом хлоре. Он легко и просто очистит унитаз от известкового налета. Нужно просто обработать йодом загрязненные участки и оставить на пару минут. За это время йод прекрасно справится с расщеплением известкового камня.
Останется только смыть водой и наслаждаться чистотой туалета.
Но есть, правда, один нюанс. Этот метод не подходит, если у вас в доме чугунные трубы или есть алюминиевые элементы.
По материалам remstroiblog.ru