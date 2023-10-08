Лучшие сорта клубники: ягоды крупные, сахарные, урожайность до 240 килограмм с сотки

Куст клубники. Фото: Global Look Press

Топ-7 сортов самой вкусной и урожайной клубники для посадки на вашей даче.

Известно более ста сортов клубники. Однако высокую оценку получают далеко не все. В нашем рейтинге семь сортов клубники, которым профессионалы поставили 4,8 - 5 баллов за разные характеристики, включая вкусовые качества и урожайность.

Итак, 7 лучших сортов клубники.

1. Эстафета, оценка - 5. Урожай дает фантастический – 240 килограммов с сотки!

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2. Вима Кимберли, оценка - 5. Не боится жары, засухи и морозов. Урожайность – в среднем 150 кг с сотки.

3. Росинка, оценка - 5. Зимостойкий, урожайность – 52 кг с сотки.

4. Любаша, оценка - 4,9. Урожайность –  до 105 кг с сотки.

5. Царица, оценка - 4,8. Урожайность – 100 – 130 кг с сотки.

6. Фейерверк, оценка - 4,8. Урожайность – 155 – 184 кг с сотки.

7. Вима Рина, оценка - 4,8. Урожайность – примерно 85 кг с сотки.

По материалам kp.ru

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