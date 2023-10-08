Лучшие сорта клубники: ягоды крупные, сахарные, урожайность до 240 килограмм с сотки

Известно более ста сортов клубники. Однако высокую оценку получают далеко не все. В нашем рейтинге семь сортов клубники, которым профессионалы поставили 4,8 - 5 баллов за разные характеристики, включая вкусовые качества и урожайность.

Итак, 7 лучших сортов клубники.

1. Эстафета, оценка - 5. Урожай дает фантастический – 240 килограммов с сотки!

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