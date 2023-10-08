Клубника поспеет раньше срока, ягоды будут крупными, сладкими: просто бросьте это в грядки осенью, если нужен мощный урожай

Спелая клубника. Фото: Global Look Press

Чем укрыть клубнику в зиму, чтобы она легко перенесла любые морозы.

Клубника отлично перезимует, а на следующий год даст мощный урожай крупных и сладких ягод. Причем, спеть они начнут раньше срока, раньше, чем у ваших соседей по даче. Если соблюсти важное условие - осенью клубнику грамотно подготовить к зиме.

Агроном Анастасия Коврижных порекомендовала мульчировать кусты клубники.

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Всего-то и нужно уложить вокруг кустов клубники солому или опилки. Мульчировать сеном нельзя! В нем могут быть семена сорняков.

Когда зима закончится, мульчу с грядок нужно будет убрать. И все! Наслаждаться цветением, а затем сбором и поеданием клубники.

По материалам belnovosti.by

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