Клубника поспеет раньше срока, ягоды будут крупными, сладкими: просто бросьте это в грядки осенью, если нужен мощный урожай

Клубника отлично перезимует, а на следующий год даст мощный урожай крупных и сладких ягод. Причем, спеть они начнут раньше срока, раньше, чем у ваших соседей по даче. Если соблюсти важное условие - осенью клубнику грамотно подготовить к зиме.
Агроном Анастасия Коврижных порекомендовала мульчировать кусты клубники.
Всего-то и нужно уложить вокруг кустов клубники солому или опилки. Мульчировать сеном нельзя! В нем могут быть семена сорняков.
Когда зима закончится, мульчу с грядок нужно будет убрать. И все! Наслаждаться цветением, а затем сбором и поеданием клубники.
По материалам belnovosti.by