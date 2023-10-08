Клубника поспеет раньше срока, ягоды будут крупными, сладкими: просто бросьте это в грядки осенью, если нужен мощный урожай

Всего-то и нужно уложить вокруг кустов клубники солому или опилки. Мульчировать сеном нельзя! В нем могут быть семена сорняков.

Когда зима закончится, мульчу с грядок нужно будет убрать. И все! Наслаждаться цветением, а затем сбором и поеданием клубники.

По материалам belnovosti.by