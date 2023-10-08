Почва в теплице станет плодородной и «жирной»: просто замульчируйте ее этим

Осень - самое время заняться восстановлением почвы в теплице, чтобы к весне она вновь была плодородной и «жирной».
Для восстановления плодородия почвы нужно сделать несколько процедур. Все они несложные. По словам агронома Анастасии Коврижных, сначала снимается верхний слой - примерно 7 сантиметров почвы. Именно в нем обитает большое количество вредителей.
Затем нужно сделать смесь: перегной, опилки и зола. И рассыпать ее по теплице. Это наш новый слой. Его нужно обработать раствором медного купороса.
Сверху мульчируем почву соломой или еловыми ветками. К весне в теплице будет прекрасная плодородная почва, которая позволит снять хороший урожай.
По материалам belnovosti.by