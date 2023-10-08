Почва в теплице станет плодородной и «жирной»: просто замульчируйте ее этим

Осень - самое время заняться восстановлением почвы в теплице, чтобы к весне она вновь была плодородной и «жирной».

Для восстановления плодородия почвы нужно сделать несколько процедур. Все они несложные. По словам агронома Анастасии Коврижных, сначала снимается верхний слой - примерно 7 сантиметров почвы. Именно в нем обитает большое количество вредителей.

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