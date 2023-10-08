Эти салфетки для сушки белья на пике популярности: суперполезная в быту вещь

Салфетки-кондиционер набирают популярность среди хозяек, и неспроста. Их можно применять не только для освежения ткани, но и в быту. Настоящая находка и палочка-выручалочка.

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Продаются салфетки в небольших коробках и представляют собой ароматизированные кусочки ткани. Они подходят для всех типов белья, хорошо смягчают, обволакивают приятным запахом и содержат антистатик, благодаря которому одежда не бьется током.

А главное — их можно использовать при уборке. Например, протирать ими пыльные поверхности. По опыту хозяек, грязь образуется гораздо медленнее, нежели после очищения обычной водой.

По материалам издания «Лиза».