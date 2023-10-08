Это нельзя разогревать в микроволновке: список продуктов

Микроволновая печь часто служит не для приготовления, а именно для подогревания пищи. Но как выясняется, далеко не все продукты можно разогревать в микроволновой печи.
По разным причинам. Нельзя разогревать в микроволновой печи куриные яйца. Они могут взорваться.
Лучше не подогревать в микроволновке блюда с корочкой - жареную курицу, картошку и другие. Корочка потеряет свои вкусовые качества - либо станет слишком мягкой, либо сильно подсушится.
Лучше не доверять микроволновке морепродукты, они станут жесткими и не очень приятными на вкус.
Сомнительные вкусовые качества приобретают и разогретые в микроволновке грибы.
По материалам belnovosti.by