Это нельзя разогревать в микроволновке: список продуктов

Микроволновая печь. Фото: Global Look Press

Какие продукты не стоит разогревать в микроволновой печи.

Микроволновая печь часто служит не для приготовления, а именно для подогревания пищи. Но как выясняется, далеко не все продукты можно разогревать в микроволновой печи.

По разным причинам. Нельзя разогревать в микроволновой печи куриные яйца. Они могут взорваться.

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Лучше не подогревать в микроволновке блюда с корочкой - жареную курицу, картошку и другие. Корочка потеряет свои вкусовые качества - либо станет слишком мягкой, либо сильно подсушится.

Лучше не доверять микроволновке морепродукты, они станут жесткими и не очень приятными на вкус.

Сомнительные вкусовые качества приобретают и разогретые в микроволновке грибы.

По материалам belnovosti.by

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