Это нельзя разогревать в микроволновке: список продуктов

Микроволновая печь часто служит не для приготовления, а именно для подогревания пищи. Но как выясняется, далеко не все продукты можно разогревать в микроволновой печи.

По разным причинам. Нельзя разогревать в микроволновой печи куриные яйца. Они могут взорваться.

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