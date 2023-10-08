Самые популярные по продаваемости сорта томатов - крупные, до 800 г, с куста можно снять 10 кг

Самые продаваемые сорта томатов в 2023 году из крупноплодных стали несколько. Первый из них - «Бабушкин рецепт». Высота куста в среднем 1,7 метра, плоды достигают 600 грамм. Очень вкусные, мясистые, томаты красные, немного подкисленные.

Также дачники гоняются за сортом «Груша гигантская». У него такие же характеристики, как и у первого. Но форма помидоров - продолговатая, похожая на грушу.

Сорт «Знаменитая клубника» тоже уже почти не найти на садовых рынках, его сметают. Высота куста до двух метров, помидоры вырастают до 800 грамм. С каждого куста можно снять до 10 килограмм урожая.

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