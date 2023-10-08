1 чайная ложка средства, и любое комнатное растение изменится до неузнаваемости - расцветет как на дрожжах

Комнатные растения надо подкармливать, если вы хотите видеть на подоконнике оранжерею. Существуют дешевые удобрения, которые вообще не уступают по качеству дорогим.

После них растения также активно набирают зеленую массу и покрываются мясистыми бутонами.

И это монофосфат калия. Это удобрение приехало в Россию из Азии. Ученые выявили, что большое содержание фосфора активирует образование цветоносов. И подкормку стали использовать для цветов.

Нужно развести одну чайную ложку в одном литре воды. И поливайте под корень.

Отдельно можно добавить сульфат магния. Это удобрение продлевает цветение.

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