На какую глубину надо сажать озимый чеснок - точно не вымерзнет

Озимый чеснок важно сажать на определенную глубину и расстояние. Если все сделать правильно, то растение точно переживет даже самую суровую зиму, а летом даст урожай.

Между зубчиками должно быть не менее пяти сантиметров. Удобно замерить это пальцами - сожмите кулак, а затем выньте пятый и второй пальцы. Получится детская «рогатка». По ней и мерьте.

Глубина посадки чеснока должна быть 8-10 сантиметров. Если вы посадите мельче, то корни вымерзнут зимой. Если глубже, то растение не успеет прорасти до наступления морозов.

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