Так гораздо сытнее: что вместо творога заворачивают в блины шеф-повара (вы удивитесь)

Не только сгущенка и творог гармонируют с блинами. Есть сочетания куда интереснее и в разы сытнее. Опытные кулинары, которым наскучили привычные начинки, именно так и готовят.

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А используют они курицу и картофельное пюре. Вариантов исполнения при этом несколько: филе птицы можно обжарить или отварить — и так, и так одинаково аппетитно.

Если есть сомнения в успехе блюда, то вот беспроигрышный рецепт: готовую куриную грудку нарежьте кубиком и смешайте с пюре. Массу посолите и поперчите по вкусу. Заверните начинку в блины и подавайте со сметаной.

По материалам портала «Городовой».